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Надаль — о «Мастерсе» в Париже: готов показать лучшую игру и не дам травмам победить меня

Надаль — о «Мастерсе» в Париже: готов показать лучшую игру и не дам травмам победить меня
Теннис / ATP 0

Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от «Мастерса» в Париже (Франция).

«Не думаю о травмах, когда приезжаю на турнир. Иначе я бы не стал играть. Когда приезжаю, я стараюсь показать свой лучший теннис и не бояться травм, которые могу получить.

По сравнению с прошлым годом обстоятельства изменились. Приходится адаптироваться к ситуации, быть готовым к любым неудобствам. Я готов показать свою лучшую игру и не позволю никаким травмам или страху перед ними победить меня», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

Напомним, «Мастерс» пройдёт в Париже со 2 по 8 ноября. В 2019 году победителем турнира в Париже стал серб Новак Джокович. В финале он обыграл Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году турнир проходит без зрителей из-за введения карантина во Франции.

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