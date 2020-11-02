Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Басилашвили проиграл 8-й официальный матч подряд. С августа он не выиграл ни сета

Басилашвили проиграл 8-й официальный матч подряд. С августа он не выиграл ни сета
Теннис / ATP 0

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили проиграл восьмой официальный матч подряд. В первом круге «Мастерса» в Париже (Франция) он проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу.

С августа Басилашвили не выиграл ни одного сета.

22 августа — «Мастерс» в Цинциннати/Нью-Йорке (США), первый круг, Феликс Оже-Альяссим (0:2)
2 сентября — Открытый чемпионат США, первый круг, Джон Миллман (0:3)
10 сентября — Кицбюэль (Австрия), второй круг, Федерико Дельбонис (0:2)
14 сентября — Рим (Италия), первый круг, Лоренцо Сонего (0:2)
22 сентября — Гамбург (Германия), первый круг, Роберто Баутиста-Агут (0:2)
29 сентября — Открытый чемпионат Франции, первый круг, Тьяго Монтейро (0:3)
24 октября — Вена (Австрия), квалификация, Норберт Гомбош (0:2)
2 ноября — «Мастерс» в Париже, первый круг, Ян-Леннард Штруфф (0:2)

Победители Australian Open 2020 в парном разряде снялись с «Мастерса» в Париже
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020