Басилашвили проиграл 8-й официальный матч подряд. С августа он не выиграл ни сета

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили проиграл восьмой официальный матч подряд. В первом круге «Мастерса» в Париже (Франция) он проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу.
С августа Басилашвили не выиграл ни одного сета.
22 августа — «Мастерс» в Цинциннати/Нью-Йорке (США), первый круг, Феликс Оже-Альяссим (0:2)
2 сентября — Открытый чемпионат США, первый круг, Джон Миллман (0:3)
10 сентября — Кицбюэль (Австрия), второй круг, Федерико Дельбонис (0:2)
14 сентября — Рим (Италия), первый круг, Лоренцо Сонего (0:2)
22 сентября — Гамбург (Германия), первый круг, Роберто Баутиста-Агут (0:2)
29 сентября — Открытый чемпионат Франции, первый круг, Тьяго Монтейро (0:3)
24 октября — Вена (Австрия), квалификация, Норберт Гомбош (0:2)
2 ноября — «Мастерс» в Париже, первый круг, Ян-Леннард Штруфф (0:2)
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