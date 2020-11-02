Лопес: Надаль — великий чемпион. Он является фаворитом в матчах с 99,9% игроков

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес поделился ожиданиями от матча с соотечественником Рафаэлем Надалем в матче второго круга «Мастерса» в Париже (Франция). Матч состоится послезавтра, 4 ноября.

«Играть с Рафой — это подарок для меня. Жаль, что матч пройдёт при пустых трибунах. В данный момент моей карьеры было бы замечательно сыграть в последнюю неделю сезона со второй ракеткой мира — возможно, лучшим теннисистом в истории и моим другом — на этом стадионе. Но что есть, то есть. Я всё равно буду наслаждаться матчем.



Рафа — великий чемпион, сейчас он в потрясающей форме после победы на «Ролан Гаррос». Он всегда является фаворитом в матчах с 99,9 процента игроков», — приводит слова Лопеса пресс-служба ATP.