Фелисьяно Лопес: снижение призовых продолжится в 2021 году
Испанский теннисист и турнирный директор «Мастерса» в Мадриде (Испания) Фелисьяно Лопес высказался о ситуации со снижением призовых на турнирах ATP.
«Конечно, призовые значительно снизились, и я думаю, что эта ситуация останется прежней до 2021 года, потому что вирус никуда не уходит. Так что пока я не вижу никакой надежды на изменение ситуации с призовыми.
Нам стоит быть в курсе ситуации, которая происходит в нашем мире, и того, как люди справляются в эти непростые времена», — приводит слова Лопеса Reuters.
Ранее стало известно о снижении призовых на «Мастерсе» в Париже (Франция). Победитель турнира получит в четыре раза меньше, чем в 2019 году. Турнир стартовал сегодня, 2 ноября, и завершится 8 ноября.
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