Организаторы готовы, если потребуется, перенести «Ролан Гаррос» в 2021 году

Турнирный директор «Ролан Гаррос» Ги Форже сообщил, что организаторы готовы также, как и в этом году, перенести Открытый чемпионат Франции 2021 года на более поздний срок, если это потребуется.

«Если в следующем году мы столкнёмся с теми же трудностями, мы, вероятно, постараемся сделать то же самое. ATP и WTA будут первыми, с кем мы посоветуемся, и мы заручимся их поддержкой.



Знаю, что нас критиковали, когда мы перенесли сроки проведения „Ролан Гаррос“. Мы сделали это очень быстро, расстроили некоторых людей, некоторые игроки были по-настоящему удивлены. Хорошо, что сейчас те же люди, в частности игроки, говорят нам, что это было правильным решением. Так что всё сработало.



Мы знаем, что нас поддержали, и если подобное случится в следующем году, мы заранее обдумаем, как перенесли „Ролан Гаррос“ на немного более поздние сроки», — приводит слова Форже Reuters.