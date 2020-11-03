Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов проиграл в первом круге «Мастерса» в Париже

Хачанов проиграл в первом круге «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов завершил своё выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже. В матче первого круга он уступил испанскому спортсмену Алехандро Давидовичу Фокине со счётом 3:6,6:2,2:6.

Хачанов выиграл 79 очков, сделал семь эйсов и три двойных ошибки. Его соперник выиграл 92 очка, сделал три эйса и совершил две двойные ошибки. Россиянин был единственным на турнире, в чьём активе была победа в парижском «Мастерсе» прошлых лет (в 2018 году). Таким образом, бывших победителей турнира на нём не осталось.

Соревнования с призовым фондом € 5 433 555 стартовали 2 ноября. В 2019 году победителем соревнований стал серб Новак Джокович. В финале он обыграл Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнира категории АТР 1000.

Париж. 1-й круг
02 ноября 2020, понедельник. 23:25 МСК
Алехандро Давидович Фокина
63
Испания
Алехандро Давидович Фокина
А. Давидович Фокина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
3 		6 2
         
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020