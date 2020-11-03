Директор «Мастерса» в Мадриде: призовые продолжат снижаться

Директор «Мастерса» в Мадриде Фелисиано Лопес поделился мнением о понижении призовых фондов на турнирах, которые проходят после возобновления сезона. Напомним, испанский «Мастерс» был перенесён с апреля на сентябрь, а потом перенесён.
«Призовые, само собой, серьёзно снизились, но в начале 2021-го будет всё то же самое, потому что, на мой взгляд, вирус никуда не исчезнет. Он не уйдёт, пока не будет найдена вакцина.
Так что пока я не питаю каких-то особых надежды по поводу призовых. Думаю, какое-то время всё будет так, как сейчас. Игрокам придется смириться с текущей ситуацией и ценить огромные усилия, которые прилагаются для проведения турниров. Я знаю, как сейчас сложно найти спонсоров и получить помощь от государства и даже частных компаний", — приводит слова Лопеса CNN.
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