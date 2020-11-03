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Новака Джоковича обвинили в попытке расколоть теннис в самое неподходящее время

Новака Джоковича обвинили в попытке расколоть теннис в самое неподходящее время
Теннис / ATP 0

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова обвинила первую ракетку мира Новака Джоковича в попытке расколоть теннис в самое неподходящее для этого время. Поводом для претензий стал уход серба из Совета игроков ATP и создание Профессиональной ассоциации теннисистов (PTPA), которую он учредил вместе с канадцем Вашеком Поспишилом.

«Решение о создании PTPA бесполезно. Джоковичу стоило заняться этим после завершения карьеры. Но это в любом случае очень спорное решение. Во время пандемии мы должны попытаться объединиться и вместе понять, как жить и играть в турнирах дальше. А он пытается расколоть теннис.

Он думает, что поступает правильно. Я не согласна с ним, но это его выбор. Всё это явно не улучшило его результаты. Когда ты посвящаешь всего себя спорту и являешься чемпионом, на это тратится очень много энергии. Может, Джоковичу лучше посмотреть телевизор, заняться резьбой по дереву или вышиванием?», — приводит слова Навратиловой Irish Times.

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