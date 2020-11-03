«Проявите хоть немного уважения». У Ника Кирьоса в Австралии вскрыли автомобиль

В Австралии обокрали известного теннисиста Ника Кирьоса. Как сообщил спортсмен на своей странице в «Инстаграме», у него вскрыли машину и вытащили оттуда кошелёк и одежду. При этом автомобиль после взлома не пострадал.

«У меня есть послание мерзавцам из Канберры. Проявите хоть немного уважения. Вы взяли то, что я заработал своим трудом. Лучше бы вы позвонили ко мне домой. Тогда я бы накормил вас, одел и позволил принять душ. Никогда не вскрывайте чужие машины и не занимайтесь этим дерьмом», — заявил Ник Кирьос.

Ранее сообщалось, что Кирьос находится в напряжённых отношениях с Рафаэлем Надалем. Австралиец неоднократно критиковал испанца и насмехался над ним даже во время матчей между ними. Однако недавно 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» опроверг слухи о конфликте.