«Теперь я намного спокойнее на корте». Циципас — об изменении подхода к теннису

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как изменился его подход к теннису в 2020 году.

«В этом году мои выступления стали намного лучше. Теперь я намного спокойнее на корте, и благодаря этому мне удалось чувствовать себя уверенно и не сдаваться в сложных ситуациях. Сейчас я в полном порядке, нет чувства истощения, ведь в этом году я играл не так много турниров.

Участвовать в соревнованиях каждую неделю мне бы, если честно, не хотелось. Я стараюсь постоянно находиться в оптимальной физической форме и уделять особое внимание важным турнирам», — приводит слова Циципаса сайт ATP.

Сегодня, 3 ноября, грек начнёт борьбу за победу на «Мастерсе» в Париже. Соперником Циципаса станет француз Уго Умбер, который является 34-й ракеткой мира.

Напомним, что Стефанос Циципас опустился на шестое место в рейтинге ATP, пропустив вперёд россиянина Даниила Медведева.