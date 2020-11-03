Вавринка: близится конец моей карьеры, но я способен на последний рывок
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, занимающий 12-е место в рейтинге ATP, поделился своими планами на будущее после матча первого раунда «Мастерс» в Париже с британцем Даниэлем Эвансом, который завершился его победой со счётом 6:3, 7:6 (6:3).
«Близится завершение моей карьеры, но я думаю, что способен на последний рывок. Хочу довести себя до идеальных кондиций, чтобы снова быть среди лучших. Постараюсь пройти этот путь во время предсезонной подготовки. А получится у меня или нет, увидим в 2021 году», — приводит слова Вавринки Punto de Break.
Своего соперника по второму раунду парижского «Мастерса» Вавринка узнает сегодня вечером, когда свой матч сыграют француз Жиль Симон и американец Томми Пол.
Даниил Медведев узнал соперника по второму раунду «Мастерса» в Париже
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