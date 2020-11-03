Француз Муте исключён из сетки «Мастерса» в Париже из-за коронавируса

У французского теннисиста Корентена Муте, который сегодня, 3 ноября, должен был играть матч второго раунда «Мастерса» в Париже с хорватом Марином Чиличем, выявили коронавирус. Об этом сообщила Ассоциация теннисистов-профессионалов у себя в «Твиттере».

«После подтверждения положительного результата теста на коронавирус Корентен Муте был исключён из сетки «Мастерса» в Париже. Спортсмена изолировали, за его состоянием сейчас следят специалисты. Соперник француза автоматически выходит в следующую стадию», — сообщается в заявлении ATP.

Ранее сообщалось, что с парижского «Мастерса» из-за контакта с заражённым коронавирусом снялся британец Джо Солсбери, выступающий в парном разряде.

«Мастерс» в Париже проходит со 2 по 8 ноября. Турнир проходит при пустых трибунах из-за введения всеобщего карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране.