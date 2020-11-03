Гантухова рассказала, в чём секрет успеха Джоковича и Надаля

Словацкая теннисистка Даниэла Гантухова поделилась мнением, почему сербский теннисист Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль на протяжении многих лет демонстрируют выдающиеся результаты.
«Если принять во внимание силу воли и физическую форму Джоковича, то легко понять, что он сможет играть ещё очень долго. Я чувствую, что его потенциал отнюдь не исчерпан. Он настолько силён и физически, и морально – я бы сказала, что ещё по крайней мере на четыре или пять лет Новак рассчитывать вполне может.
В наше время физиологи отлично выполняют свою работу. Методы реабилитации полностью отличаются от тех, что были 15 лет назад. Поэтому он так быстро и восстанавливается.
И Джокович, и Надаль сумели найти золотую серединку. У них отличный баланс в жизни. Оба прекрасно знают, как отвлечься от тенниса. Вот что делает их такими хорошими спортсменами», — приводит слова Гантуховой Tennis World USA.
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