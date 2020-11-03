Шварцман: всё, о чём я думаю, — это попадание на Итоговый турнир ATP

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал, что нацелен попасть на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне (Великобритания). Для этого ему необходимо добраться до финала «Мастерса» в Париже (Франция).

«Моя новая цель — попасть на Итоговый турнир в Лондоне. Несколько месяцев назад не мог даже представить, что буду бороться за попадание туда. Сейчас это единственное, о чём я думаю. Для меня поездка в Лондон стала бы чем-то особенным. В начале года моей главной целью было попасть в топ-10 рейтинга, особенно после хорошего старта. Потом получил травму, началась пандемия, и мои результаты ухудшились. Возвращение на грунт в Риме помогло мне начать играть лучше и лучше и успешно выступать на больших турнирах», — приводит слова Шварцмана We love tennis со ссылкой на El peque.