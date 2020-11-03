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Рафаэль Надаль рассказал, почему болеет за «Реал», а не за «Барселону»

Рафаэль Надаль рассказал, почему болеет за «Реал», а не за «Барселону»
Теннис / ATP 0

20-кратный обладатель титулов «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос, почему поддерживает мадридский «Реал», а не «Барселону». Помимо этого он рассказал, почему некоторые родственники всё-таки поддерживают каталонский клуб.

«Отец и вообще вся семья всегда были фанатами мадридского «Реала». Но когда мой дядя Мигель играл за «Барсу», все дружно поддерживали его. Потом он вернулся в «Мальорку». С того момента и произошёл раскол: кто-то остался болельщиком «Барселоны», а кто-то вновь стал переживать за «Королевский клуб», — приводит слова испанца Corriere Della Sera.

Напомним, на следующей неделе Рафаэль опередит американца Джимми Коннорса и установит рекорд времени пребывания в топ-10 рейтинга ATP.

Рафаэль Надаль близок к рекорду по количеству недель в топ-10 рейтинга ATP
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