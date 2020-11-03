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Циципас – о пандемии коронавируса: это самый большой вызов

Циципас – о пандемии коронавируса: это самый большой вызов
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стафанос Циципас признался, что нынешняя ситуация, которая сложилась на фоне коронавируса, обременительна для него.

«Чувствую себя хорошо, не утомлён, ведь сыграл всего на нескольких турнирах. Но что всё-таки обременяет нынешнюю ситуацию, так это вирус. Условия постоянно меняются, но это и есть самый большой вызов», — цитирует Циципаса Tennisnet.

2 ноября ATP представила обновлённый рейтинг спортсменов. Грек опустился на одну позицию — с пятого места на шестое. На пятую строчку поднялся россиянин Даниил Медведев.

Напомним, Циципас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, будучи действующим чемпионом турнира. Чемпионат пройдёт с 15 по 22 ноября.

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