Циципас – о пандемии коронавируса: это самый большой вызов

Греческий теннисист Стафанос Циципас признался, что нынешняя ситуация, которая сложилась на фоне коронавируса, обременительна для него.

«Чувствую себя хорошо, не утомлён, ведь сыграл всего на нескольких турнирах. Но что всё-таки обременяет нынешнюю ситуацию, так это вирус. Условия постоянно меняются, но это и есть самый большой вызов», — цитирует Циципаса Tennisnet.

2 ноября ATP представила обновлённый рейтинг спортсменов. Грек опустился на одну позицию — с пятого места на шестое. На пятую строчку поднялся россиянин Даниил Медведев.

Напомним, Циципас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, будучи действующим чемпионом турнира. Чемпионат пройдёт с 15 по 22 ноября.