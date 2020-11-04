Корентен Муте рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Французский теннисист Корентен Муте, который сегодня, 3 ноября, был исключён из сетки «Мастерса» в Париже из-за выявленного коронавируса, прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Вот и подошёл к окончанию мой год. Теперь я с нетерпением жду, когда смогу увидеться с вами вновь в Австралии. Спасибо за вашу поддержку. Несмотря ни на что, чувствую себя хорошо», — написал Муте на своей странице в «Инстаграме».

Француз – не единственный теннисист, которому пришлось сняться с парижского «Мастерса». Ранее сообщалось, что из-за контакта с заражённым коронавирусом с турнира снялся британец Джо Солсбери, который выступает в парном разряде.

«Мастерс» в Париже проходит со 2 по 8 ноября. При этом болельщики не имеют возможности посетить турнир из-за введения всеобщего карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране.