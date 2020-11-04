Корентен Муте рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Французский теннисист Корентен Муте, который сегодня, 3 ноября, был исключён из сетки «Мастерса» в Париже из-за выявленного коронавируса, прокомментировал сложившуюся ситуацию.
«Вот и подошёл к окончанию мой год. Теперь я с нетерпением жду, когда смогу увидеться с вами вновь в Австралии. Спасибо за вашу поддержку. Несмотря ни на что, чувствую себя хорошо», — написал Муте на своей странице в «Инстаграме».
Француз – не единственный теннисист, которому пришлось сняться с парижского «Мастерса». Ранее сообщалось, что из-за контакта с заражённым коронавирусом с турнира снялся британец Джо Солсбери, который выступает в парном разряде.
«Мастерс» в Париже проходит со 2 по 8 ноября. При этом болельщики не имеют возможности посетить турнир из-за введения всеобщего карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране.
- 4 ноября 2020
-
00:20
-
00:09
- 3 ноября 2020
-
22:05
-
21:58
-
21:10
-
19:56
-
19:38
-
19:15
-
18:28
-
17:43
-
17:02
-
16:37
-
15:35
-
14:28
-
12:18
-
11:20
-
10:44
-
10:00
-
09:39
-
04:25
-
02:40
- 2 ноября 2020
-
22:59
-
22:15
-
21:49
-
20:45
-
19:59
-
19:31
-
18:40
-
17:46
-
17:27
-
17:06
-
16:50
-
16:26
-
14:47
-
13:53