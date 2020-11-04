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Ципипас проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже

Ципипас проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Ципипас завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже, уступив во втором круге турнира французскому спортсмену Уго Умберу со счётом 6:7, 7:6, 6:7.

Все три сета в матче завершились тай-брейком. Во втором сете Ципипас отыграл тройной матчбол, в третьем отыграл ещё один. В третьем круге Умбер сыграет с хорватом Марином Чиличем.

2 ноября ATP представила обновлённый рейтинг спортсменов. Грек опустился на одну позицию — с пятого места на шестое. На пятую строчку поднялся россиянин Даниил Медведев.

Напомним, Стефанос Циципас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне (Великобритания), будучи действующим чемпионом турнира. Чемпионат пройдёт с 15 по 22 ноября.

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