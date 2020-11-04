«Я разочарован своей игрой». Циципас — о вылете с парижского «Мастерса»
Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями после поражения во втором раунде «Мастерса» в Париже.
«Я разочарован своей игрой. Во втором сете меня начала беспокоить моя старая травма, но боль была не такой серьёзной, как на Открытом чемпионате Франции. Понимая риск, я продолжил матч, хоть и не был уверен, хорошо ли это для меня. Но это точно не оправдание. Я боролся изо всех сил и выкладывался, как мог», — приводит слова Циципаса Times of India.
Напомним, грек во второй стадии «Мастерса» уступил французу Уго Умберу со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:7 (3:7). Перед матчем Циципас отметил, что теперь он на корте ведёт себя намного спокойнее и благодаря этому ему удаётся чувствовать себя увереннее и не сдаваться в сложных ситуациях.
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