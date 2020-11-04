Арина Соболенко похвасталась красивыми длинными ногами
Белорусская теннисистка Арина Соболенко на своей странице в «Инстаграме» продемонстрировала свои шикарные длинные ноги. Фотограф запечатлел спортсменку, облачённую в чёрное боди и стоящую на стремянке.
Посмотреть фотографию можно на странице Арины Соболенко в «Инстаграме».
Напомним, что на прошедшем турнире в Остраве Соболенко оформила победный дубль. В одиночном разряде белоруска одержала победу в финале над соотечественницей Викторией Азаренко. Финал был первым в истории решающим матчем турнира WTA, в котором встретились белорусские теннисистки. После победы Соболенко поднялась на 11-ю строчку в рейтинге WTA.
В парном разряде Арина вместе с бельгийкой Элисе Мертенс в финале победила пару Габриэла Дабровски (Канада)/Луиза Стефани (Бельгия).
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