Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Арина Соболенко похвасталась красивыми длинными ногами

Арина Соболенко похвасталась красивыми длинными ногами
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на своей странице в «Инстаграме» продемонстрировала свои шикарные длинные ноги. Фотограф запечатлел спортсменку, облачённую в чёрное боди и стоящую на стремянке.

Посмотреть фотографию можно на странице Арины Соболенко в «Инстаграме».

Напомним, что на прошедшем турнире в Остраве Соболенко оформила победный дубль. В одиночном разряде белоруска одержала победу в финале над соотечественницей Викторией Азаренко. Финал был первым в истории решающим матчем турнира WTA, в котором встретились белорусские теннисистки. После победы Соболенко поднялась на 11-ю строчку в рейтинге WTA.

В парном разряде Арина вместе с бельгийкой Элисе Мертенс в финале победила пару Габриэла Дабровски (Канада)/Луиза Стефани (Бельгия).

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020