Арина Соболенко похвасталась красивыми длинными ногами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на своей странице в «Инстаграме» продемонстрировала свои шикарные длинные ноги. Фотограф запечатлел спортсменку, облачённую в чёрное боди и стоящую на стремянке.

Посмотреть фотографию можно на странице Арины Соболенко в «Инстаграме».

Напомним, что на прошедшем турнире в Остраве Соболенко оформила победный дубль. В одиночном разряде белоруска одержала победу в финале над соотечественницей Викторией Азаренко. Финал был первым в истории решающим матчем турнира WTA, в котором встретились белорусские теннисистки. После победы Соболенко поднялась на 11-ю строчку в рейтинге WTA.

В парном разряде Арина вместе с бельгийкой Элисе Мертенс в финале победила пару Габриэла Дабровски (Канада)/Луиза Стефани (Бельгия).