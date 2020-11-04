«На корте стояла мёртвая тишина. Было очень трудно». Эванс — о поражении от Вавринки
Британец Даниэль Эванс прокомментировал своё поражение от швейцарца Стэна Вавринки в первом раунде парижского «Мастерса» и подвёл итоги 2020 года.
«Из-за отсутствия болельщиков на корте стояла мёртвая тишина. Из-за этого было очень трудно. Вавринка отлично играл, а я не успел перестроиться после прошлого турнира. Не лучший конец года, который в целом для меня был ровным.
На Открытом чемпионате Австралии нас ждёт карантин, и я надеюсь, что после него начнутся турниры без каких-либо ограничений», — приводит слова Эванса Tennis 365.
Напомним, британец уступил Вавринке в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (6:3) в пользу швейцарца, который после поединка признался, что хотел бы вновь оказаться в топ-10 рейтинга ATP.
Вавринка: близится конец моей карьеры, но я способен на последний рывок
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