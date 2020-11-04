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Надаль: я никогда не пытался запугать своих соперников

Надаль: я никогда не пытался запугать своих соперников
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал своё поведение на корте и рассказал о взаимоотношениях с соперниками.

«В раздевалке я никогда не кричу. Я принимаю ледяной душ, слушаю музыку в наушниках и завязываю бандану. Но за всю карьеру я никогда не пытался запугать соперников.

Говорят, что я никогда не аплодирую соперникам. Это не так, я хлопаю визави, но редко. Мы выходим на корт не для того, чтобы аплодировать. Этим должны заниматься зрители и общественность», — приводит слова Надаля Corriere Della Sera.

Напомним, на следующей неделе Рафаэль опередит американца Джимми Коннорса и установит рекорд продолжительности пребывания в топ-10 рейтинга ATP.

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