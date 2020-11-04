Надаль: я никогда не пытался запугать своих соперников
20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал своё поведение на корте и рассказал о взаимоотношениях с соперниками.
«В раздевалке я никогда не кричу. Я принимаю ледяной душ, слушаю музыку в наушниках и завязываю бандану. Но за всю карьеру я никогда не пытался запугать соперников.
Говорят, что я никогда не аплодирую соперникам. Это не так, я хлопаю визави, но редко. Мы выходим на корт не для того, чтобы аплодировать. Этим должны заниматься зрители и общественность», — приводит слова Надаля Corriere Della Sera.
Напомним, на следующей неделе Рафаэль опередит американца Джимми Коннорса и установит рекорд продолжительности пребывания в топ-10 рейтинга ATP.
Рафаэль Надаль рассказал, почему болеет за «Реал», а не за «Барселону»
- 4 ноября 2020
-
11:17
-
10:52
-
10:26
-
10:08
-
09:24
-
02:48
-
00:20
-
00:09
- 3 ноября 2020
-
22:05
-
21:58
-
21:10
-
19:56
-
19:38
-
19:15
-
18:28
-
17:43
-
17:02
-
16:37
-
15:35
-
14:28
-
12:18
-
11:20
-
10:44
-
10:00
-
09:39
-
04:25
-
02:40
- 2 ноября 2020
-
22:59
-
22:15
-
21:49
-
20:45
-
19:59
-
19:31
-
18:40
-
17:46
Партнерский контент