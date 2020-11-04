«До 2019 года деньги собирали по сусекам». Кудерметова — о финансовых трудностях

Российская теннисистка Вероника Кудерметова призналась, что до 2019 года она испытывала серьёзные финансовые трудности.

«В целом денег хватало ровно на то, чтобы была возможность заниматься теннисом, ездить по соревнованиям. Собирали, можно сказать, по сусекам. Там чуть-чуть заработаешь, тут чуть-чуть, уже хватает на следующий турнир. Просто мы старались не тратить лишнего.

Опять же участие в соревнованиях «любитель-профессионал» периодически очень выручало. На них иногда удавалось заработать $ 2000 и больше. Старалась не тратить эти деньги, а откладывать на поездки по другим турнирам», — приводит слова Кудерметовой Sportbox.

Напомним, что Вероника Кудерметова не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA категории Premier в Остраве (Чехия), уступив представительнице США Дженнифер Брэйди — 7:6 (7:5), 3:6, 1:6.