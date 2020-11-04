Медведев вышел в третий раунд «Мастерса» в Париже. Андерсон снялся в первом сете

Россиянин Даниил Медведев вышел в третий раунд «Мастерса» в Париже. Его поединок с Кевином Андерсоном завершился досрочно из-за травмы южноафриканца при счёте 6:6 (5:2) в пользу пятой ракетки мира. Встреча продолжалась 49 минут. Медведев за это время успел пять раз подать навылет и не допустить ни одной двойной ошибки.

Отметим, что на прошлой неделе Андерсон не смог доиграть полуфинал турнира в Вене против Андрея Рублёва, который в результате стал триумфатором соревнований.

В третьей стадии «Мастерса» в Париже Даниил Медведев сыграет с победителем пары Алекс де Минор — Лоренцо Сонего. Свой поединок австралиец и итальянец проведут сегодня, 4 ноября.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Андерсон на «Мастерсе» в Париже.