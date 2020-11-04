Медведев вышел в третий раунд «Мастерса» в Париже. Андерсон снялся в первом сете
Россиянин Даниил Медведев вышел в третий раунд «Мастерса» в Париже. Его поединок с Кевином Андерсоном завершился досрочно из-за травмы южноафриканца при счёте 6:6 (5:2) в пользу пятой ракетки мира. Встреча продолжалась 49 минут. Медведев за это время успел пять раз подать навылет и не допустить ни одной двойной ошибки.
Отметим, что на прошлой неделе Андерсон не смог доиграть полуфинал турнира в Вене против Андрея Рублёва, который в результате стал триумфатором соревнований.
В третьей стадии «Мастерса» в Париже Даниил Медведев сыграет с победителем пары Алекс де Минор — Лоренцо Сонего. Свой поединок австралиец и итальянец проведут сегодня, 4 ноября.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Андерсон на «Мастерсе» в Париже.
Париж. 2-й круг
04 ноября 2020, среда. 13:10 МСК
86
Кевин Андерсон
К. Андерсон
Окончен
0 : 0
Rt
|1
|2
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
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