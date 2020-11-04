«Я был удивлён, что Кевин снялся». Медведев — о выходе в третий круг парижского «Мастерса»

Российский теннисист Даниил Медведев, который прошёл в третий круг «Мастерса» в Париже, поделился впечатлениями от матча с Кевином Андерсоном, завершившегося досрочно из-за травмы южноафриканца.

«Я был удивлён, что Кевин снялся, ведь он не доиграл свой матч и на прошлой неделе. На протяжении всего поединка я чувствовал, что Андерсон не может двигаться так хорошо, как умеет. Но он всё равно играл, сражался, не позволял мне реализовывать брейк-пойнты. Я не ожидал, что он снимется до завершения тай-брейка. Мне удалось выиграть очко, я посмотрел по сторонам, и матч завершился.

Не чувствую себя счастливым, когда выигрываю матч из-за травмы соперника. Повреждения преследуют Андерсона последние несколько лет. Надеюсь, Кевин быстро восстановится.

Что касается игры, то я смотрелся неплохо. Конечно, мне следовало реализовать хотя бы один из пяти брейк-пойнтов. Но я чувствую себя готовым к следующим матчам. Знаю, что мне предстоит сыграть с победителем пары Алекс де Минор — Лоренцо Сонего. Это очень хорошие оппоненты, с ними точно матчи не станут лёгкой прогулкой. Надеюсь, у меня получится показать хороший теннис и выиграть», — заявил Даниил Медведев в послематчевом интервью, которое опубликовали на официальном YouTube-канале парижского «Мастерса».