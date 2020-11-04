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Зверев разгромил Кецмановича на «Мастерсе» в Париже и сыграет с Маннарино

Зверев разгромил Кецмановича на «Мастерсе» в Париже и сыграет с Маннарино
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. В стартовом для него матче второго круга четвёртый сеяный Зверев разгромил серба Миомира Кецмановича со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 55 минут. Зверев 8 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Кецманович подал 2 эйса, трижды ошибся на подаче и не получил ни одной возможности взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Зверев сыграет с французом Адрианом Маннарино, который за 2 часа 47 минут нанёс поражение японцу Йосихито Нисиоке со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Маннарино 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. Нисиока подал 4 эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал один брейк.

Париж. 2-й круг
04 ноября 2020, среда. 18:20 МСК
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Миомир Кецманович
42
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Париж. 2-й круг
04 ноября 2020, среда. 14:45 МСК
Йосихито Нисиока
51
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Адриан Маннарино
36
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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