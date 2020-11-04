Зверев разгромил Кецмановича на «Мастерсе» в Париже и сыграет с Маннарино

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. В стартовом для него матче второго круга четвёртый сеяный Зверев разгромил серба Миомира Кецмановича со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 55 минут. Зверев 8 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Кецманович подал 2 эйса, трижды ошибся на подаче и не получил ни одной возможности взять подачу соперника.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Зверев сыграет с французом Адрианом Маннарино, который за 2 часа 47 минут нанёс поражение японцу Йосихито Нисиоке со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Маннарино 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. Нисиока подал 4 эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал один брейк.
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