Надаль выиграл тысячный матч в карьере, одолев Лопеса на «Мастерсе» в Париже

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. В стартовом матче соревнований первый сеяный Надаль со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 с трудом одолел соотечественника, Фелисьяно Лопеса. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Надаль 16 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из 7. Лопес подал 22 эйса, 7 раз ошибся на подаче и реализовал один брейк.

Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 10-4 в пользу Надаля. Предыдущий раз они встречались в 2015 году.

Победа над Лопесом в Париже стала у Надаля тысячным выигранным матчем в карьере.

За выход в четвертьфинал Надаль сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном, который нанёс поражение 15-му сеяному хорвату Борне Чоричу со счётом 2:6, 6:4, 6:2.