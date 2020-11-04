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Надаль выиграл тысячный матч в карьере, одолев Лопеса на «Мастерсе» в Париже

Надаль выиграл тысячный матч в карьере, одолев Лопеса на «Мастерсе» в Париже
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. В стартовом матче соревнований первый сеяный Надаль со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 с трудом одолел соотечественника, Фелисьяно Лопеса. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Надаль 16 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из 7. Лопес подал 22 эйса, 7 раз ошибся на подаче и реализовал один брейк.

Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 10-4 в пользу Надаля. Предыдущий раз они встречались в 2015 году.

Победа над Лопесом в Париже стала у Надаля тысячным выигранным матчем в карьере.

За выход в четвертьфинал Надаль сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном, который нанёс поражение 15-му сеяному хорвату Борне Чоричу со счётом 2:6, 6:4, 6:2.

Париж. 2-й круг
04 ноября 2020, среда. 20:45 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 5 4
         
Фелисьяно Лопес
64
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
Париж. 2-й круг
04 ноября 2020, среда. 19:30 МСК
Джордан Томпсон
61
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 2
         
Борна Чорич
24
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
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