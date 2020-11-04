Рафаэль Надаль стал только четвёртым игроком в Открытой эре, выигравшим 1000 матчей

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал только четвёртым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), кому удалось выиграть 1000 матчей. Этот рубеж покорился Джимми Коннорсу (1274), Роджеру Федереру (1242) и Ивану Лендлу (1068).

Чтобы установить новое достижение в карьере, Надалю потребовалось выиграть только один матч парижского «Мастерса», на котором 35-кратный чемпион турниров этой серии никогда не побеждал. Во втором круге турнира 2020 года Надаль со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 обыграл соотечественника, Фелисьяно Лопеса.

Это был первый матч 34-летнего Надаля после завоевания 13-го титула на «Ролан Гаррос», ставшего у него 20-м на турнирах «Большого шлема». Отметим, 900-й матч Надаль также выиграл в Париже на «Ролан Гаррос» в 2018 году, обыграв Ришара Гаске. Первую победу в АТР-туре Надаль одержал в 2002 году на домашнем турнире на Майорке, где соперником был Рамон Дельгадо.