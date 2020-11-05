Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв отобрал у Джоковича ещё один рекорд сезона-2020

Рублёв отобрал у Джоковича ещё один рекорд сезона-2020
Теннис / ATP 0

Победив в стартовом поединке на «Мастерсе» в Париже, россиянин Андрей Рублёв стал абсолютным рекордсменом сезона по количеству выигранных матчей. Победа над молдаванином Раду Алботом в поединке второго круга стала 40-м матчем, который Рублёв выиграл в 2020 году.

Первая ракетка мира Новак Джокович в текущем сезоне одержал только 39 побед, парижский «Мастерс» сербский теннисист пропускает. Далее в рейтинге сезона идёт грек Стефанос Циципас с 28 выигранными матчами, а четвёртое место делят аргентинец Диего Шварцман и немец Александр Зверев – по 24 победы.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, то есть за 41-ю победу, Рублёв сыграет либо с 12-м сеяным швейцарцем Стэном Вавринкой, либо с американцем Томми Полом.

Напомним, что на минувшей неделе, завоевав трофей на турнире категории АТР 500 в Вене, Рублёв опередил Джоковича по количеству титулов в сезоне — 5 против 4.

Андрей Рублёв стал абсолютным рекордсменом сезона по победным матчам
Если бы чемпионскую гонку в этом году не отменили, то Рублёв сейчас занимал 4-е место.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020