Рублёв отобрал у Джоковича ещё один рекорд сезона-2020

Победив в стартовом поединке на «Мастерсе» в Париже, россиянин Андрей Рублёв стал абсолютным рекордсменом сезона по количеству выигранных матчей. Победа над молдаванином Раду Алботом в поединке второго круга стала 40-м матчем, который Рублёв выиграл в 2020 году.

Первая ракетка мира Новак Джокович в текущем сезоне одержал только 39 побед, парижский «Мастерс» сербский теннисист пропускает. Далее в рейтинге сезона идёт грек Стефанос Циципас с 28 выигранными матчами, а четвёртое место делят аргентинец Диего Шварцман и немец Александр Зверев – по 24 победы.



За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, то есть за 41-ю победу, Рублёв сыграет либо с 12-м сеяным швейцарцем Стэном Вавринкой, либо с американцем Томми Полом.

Напомним, что на минувшей неделе, завоевав трофей на турнире категории АТР 500 в Вене, Рублёв опередил Джоковича по количеству титулов в сезоне — 5 против 4.