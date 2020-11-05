Определился соперник Андрей Рублёва в 1/8 финала «Мастерса» в Париже

Завершился матч 2-го круга турнира «Мастерс» в Париже (Франция), в котором встретились 20-я ракетка рейтинга ATP швейцарец Стэн Вавринка и американец Томми Пол, располагающийся на 55-м месте рейтинга. Встреча завершилась победой представителя Швейцарии в трёх сетах – 2:1 (4:6, 7:6, 6:2).

Вавринка 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 (46%), выиграв в общей сумме 114 очков. На счету его оппонента 4 эйса, 3 двойные ошибки, 5 реализованных брейк-пойнтов из 16 (31%) и 105 выигранных очков.

На стадии 1/8 финала Стэн Вавринка встретится с представителем России Андреем Рублёвым, занимающим 8-е место рейтинга ATP. Матч состоится в четверг, 5 ноября. Начало – в 22:00 мск.

Напомним, что в стартовом матче соревнований пятый сеяный Рублёв разгромил молдаванина Раду Албота, выступающего в основной сетке в качестве лаки-лузера, со счётом 6:1, 6:2.