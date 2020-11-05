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Вавринка: Андрей Рублёв – один из лучших теннисистов в этом году, он полон уверенности

Вавринка: Андрей Рублёв – один из лучших теннисистов в этом году, он полон уверенности
Теннис / ATP 0

35-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился ожиданиями от предстоящей встречи 3-го круга турнира «Мастерс» в Париже (Франция), где его соперником станет представитель России Андрей Рублёв.

«Андрей Рублёв хорошо выступает в этом году. Он выиграл так много матчей, так много турниров. Он полон уверенности. Думаю, Андрей один из лучших игроков в этом году. Будет интересно увидеть мой уровень в игре с ним. В прошлый раз, когда мы встречались, он обыграл меня в Цинциннати», — приводит слова Вавринки «твиттер»-аккаунт Tennis Majors.

Матч между Стэном Вавринкой и Андреем Рублёвым состоится в четверг, 5 ноября. Начало – в 22:00 мск.
Напомним, что в стартовом матче соревнований пятый сеяный Рублёв разгромил молдаванина Раду Албота, выступающего в основной сетке в качестве лаки-лузера, со счётом 6:1, 6:2.

Определился соперник Андрея Рублёва в 1/8 финала «Мастерса» в Париже
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