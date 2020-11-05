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Канадец Полански выразил недоумение положением дел в теннисе

Канадец Полански выразил недоумение положением дел в теннисе
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Петер Полански опубликовал в своём «твиттере» пост, в котором выразил недоумение и растерянность из-за текущей ситуации в спорте, вызванной пандемией коронавируса.

«Нет расписания турниров на 2021 год. Надо забронировать билеты на самолёт в Австралию на 12 декабря или раньше, чтобы пройти двухнедельный карантин. Призовые сильно сократятся. Билеты в Австралию в один конец уже стоят $ 7 тыс. Слышу „расписание турниров будет на следующей неделе“ уже шесть недель», — написал Полански, поставив в конце каждого предложения эмодзи в виде клоуна.

32-летний Петер Полански располагается на 213-м месте рейтинга АТР. Его максимальное достижение в турнирах «Большого шлема» — выход во второй круг Открытого чемпионата США в 2010 году.

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