Видеообзор 1000-й победы в карьере Рафаэля Надаля
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже, обыграв соотечественника Фелисьяно Лопеса со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.
Надаль 16 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 7. На счету Лопеса 22 эйса, 7 двойных ошибок и 1 брейк.
Победа над Лопесом в Париже стала для Рафаэля 1000-м выигранным матчем в карьере. Уроженец Манакора стал лишь четвёртым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), которому покорился этот рубеж. Ранее не менее 1000 матчей за карьеру выиграли Джимми Коннорс (1274), Роджер Федерер (1242) и Иван Лендл (1068).
За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с австралийцем Джорданом Томпсоном.
Рафаэль Надаль стал только четвёртым игроком в Открытой эре, выигравшим 1000 матчей
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