Рафаэль Надаль — о 1000-й победе: это означает, что я уже старый

34-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль, одержавший 1000-ю победу в карьере, прокомментировал своё достижение. Вчера, 4 ноября, он в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 одолел соотечественника Фелисьяно Лопеса.

«1000-я победа означает, что я уже старый. Она означает, что я играл уже так долго. Я сумел достичь этой отметки, потому что успешно выступал много лет. Это меня очень радует. Я хочу лишь поблагодарить всех, кто помогал мне в каждом моменте моей жизни.

Я начал матч хуже не придумаешь, учитывая, что мне противостоял игрок со столь мощной подачей, как Фели. Затем я играл под давлением, но всё же нашёл путь к победе. Это самое главное. Я горжусь этой победой. Победы в таких поединках иногда доставляют больше удовольствия, чем выигрыш со счётом 6:3, 6:3", — цитирует Надаля официальный сайт тура.

Следующим соперником лидера посева будет австралиец Джордан Томпсон.