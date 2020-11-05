Элина Свитолина: дом — это там, где не выносят мозг
Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в своём «инстаграме» опубликовала пост, в котором ответила на вопрос о месте, которое она считает домом.
«Я много путешествую и меня постоянно спрашивают: „Какое место ты считаешь своим домом?“ Для меня это не одно конкретное место, это состояние души. Дом — там, где отдыхают мысли, где не выносят мозг, где любят не за победы и состояние, а принимают тебя таким, какой ты есть. И радуются тоже, просто так, по мелочам», — написала Свитолина.
Пост доступен в «инстаграме» Элины Свитолиной
В нынешнем сезоне Свитолина провела 30 матчей, в которых одержала 21 победу. В её активе два завоёванных титула — на турнирах в Страсбурге (Франция) и Монтеррее (Мексика).
Свитолина: горю желанием выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира
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