Решение о проведении турниров в Австралии будет принято на следующей неделе

Федерация тенниса Австралии на следующей неделе примет решение о судьбе ATP Cup и других турниров на территории страны в преддверии Australian Open, сообщает Reuters. Дебютный розыгрыш ATP Cup прошёл в январе в Перте, Сиднее и Брисбене, но теперь из-за пандемии коронавируса рассматривается вариант с проведением соревнований в одном городе — Мельбурне.

«Игроки прибудут в середине декабря. Будут две недели карантина. После этого у них будет три-четыре недели тенниса, если все турниры пройдут в Мельбурне. Или же турниры состоятся в разных городах, а потом пройдёт Australian Open», — сказал глава федерации Крэйг Тили.



Организаторы турниров в Брисбене, Аделаиде и Канберре заверяют, что по-прежнему настроены провести соревнования в 2021 году.

Тили считает, что оптимальным вариантом является организация турниров в «пузырях».

«Наша цель — защитить всех причастных. Мы хотим, чтобы игроки сразу из отелей шли на корты, а затем возвращались в свои номера. В „пузыре“ будет проводиться много тестов. Мы хотим создать самый безопасный „пузырь“ в мире», — сказал Тили.