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Претендент на путёвку на Итоговый турнир АТР Шварцман вышел в четвертьфинал в Париже

Претендент на путёвку на Итоговый турнир АТР Шварцман вышел в четвертьфинал в Париже
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман, посеянный на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) под шестым номером, вышел в четвертьфинал, разгромив представителя Испании Алехандро Давидовича Фокину, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час.

Диего ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету его соперника ни одного эйса и брейка, а также 2 двойные ошибки.

За выход в полуфинал Шварцман поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Алекс де Минор (Австралия, 16). В случае победы в предстоящем поединке аргентинец впервые в карьере квалифицируется на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 15 по 22 ноября. Диего также может попасть на Итоговый чемпионат, если его единственный преследователь — испанец Пабло Карреньо-Буста — не выиграет турнир в Париже.

Париж. 3-й круг
05 ноября 2020, четверг. 13:10 МСК
Диего Шварцман
9
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Алехандро Давидович Фокина
63
Испания
Алехандро Давидович Фокина
А. Давидович Фокина
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