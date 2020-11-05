Карен Хачанов и ещё четыре игрока снялись с турнира в Софии
Девять теннисистов отказались от участия в хардовом турнире ATP 250 в Софии (Болгария), сообщает Entry List Updates в «Твиттере».
На турнире не выступят россиянин Карен Хачанов, Каспер Рууд (Норвегия), Кевин Андерсон (ЮАР), Тейлор Фритц (США) и Миомир Кецманович (Сербия). Их заменят Лоренцо Сонего (Италия), Джон Миллман (Австралия), Альберт Рамос-Виньолас (Испания), Янник Синнер (Италия) и Мартон Фучович (Венгрия).
Действующим чемпионом турнира в Софии является россиянин Даниил Медведев, который в этом году пропускает соревнования. В прошлогоднем финале он со счётом 6:4, 6:3 победил Мартона Фучовича.
Турнир в столице Болагрии пройдёт с 9 по 14 ноября. Призовой фонд соревнований составляет € 542 695.
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