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«Могло произойти что угодно». Надаль вспомнил финал против Федерера на «Мастерсе» в Риме

«Могло произойти что угодно». Надаль вспомнил финал против Федерера на «Мастерсе» в Риме
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал об эмоциях, которые он испытал после победы над швейцарцем Роджером Федерером в финале «Мастерса» в Риме (Италия), проходившего в 2006 году.

«Конечно, для меня это было важно. Мой второй титул в Риме получился очень эмоциональным. У Роджера были матчболы, и могло случиться что угодно. Тогда это было началом нашего соперничества. Этот поединок был из разряда тех, в которых могло произойти что угодно. В какой-то момент мне казалось, что преимущество за мной. Но потом оно уже было у него. До сих пор вспоминаю то время — в Риме всегда была фантастическая поддержка», — цитирует Надаля Tennis Head.

Финал «Мастерса» в Риме 2006 года не раз назывался теннисным триллером. Тогда испанец одержал победу в пяти сетах со счётом 6:7, 7:6, 6:4, 2:6, 7:6.

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