Шварцман: Медведев совершил ошибку на ATP Cup. Возможно, он это понял

Аргентинец Диего Шварцман рассказал об отношениях с россиянином Даниилом Медведевым, с которым ему предстоит сыграть в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция).
«Считаю, что он совершил ошибку на ATP Cup. Возможно, он это понял. Мы просто играем в туре, у нас обычные отношения. Мы здороваемся, несколько раз тренировались вместе после ATP Cup, не более того. Мы разные люди из разных уголков мира. Сюда мы приехали со своими командами. У нас всё в порядке. Просто когда в матче происходит что-то, что мне не нравится, я не стану молчать», — приводит слова Шварцмана журналистка Люсила Мориниго на своей странице в "Твиттере".
В начале 2020 года в ходе четвертьфинала ATP Cup между спортсменами произошёл конфликт, после чего Диего заявил, что не будет больше здороваться и тренироваться с Даниилом, хотя ранее между ними были хорошие отношения и они проводили спарринги.
- 5 ноября 2020
-
19:35
-
18:54
-
18:24
-
17:57
-
17:35
-
16:26
-
16:04
-
14:15
-
13:40
-
12:13
-
11:11
-
10:10
-
09:18
-
09:04
-
06:14
-
03:26
-
02:14
-
00:06
- 4 ноября 2020
-
23:52
-
23:26
-
23:14
-
22:43
-
20:31
-
19:43
-
19:02
-
18:01
-
17:00
-
14:17
-
13:07
-
12:56
-
12:01
-
11:17
-
10:52
-
10:26
-
10:08