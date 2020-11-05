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Шварцман: Медведев совершил ошибку на ATP Cup. Возможно, он это понял

Шварцман: Медведев совершил ошибку на ATP Cup. Возможно, он это понял
Теннис / ATP 0

Аргентинец Диего Шварцман рассказал об отношениях с россиянином Даниилом Медведевым, с которым ему предстоит сыграть в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция).

«Считаю, что он совершил ошибку на ATP Cup. Возможно, он это понял. Мы просто играем в туре, у нас обычные отношения. Мы здороваемся, несколько раз тренировались вместе после ATP Cup, не более того. Мы разные люди из разных уголков мира. Сюда мы приехали со своими командами. У нас всё в порядке. Просто когда в матче происходит что-то, что мне не нравится, я не стану молчать», — приводит слова Шварцмана журналистка Люсила Мориниго на своей странице в "Твиттере".

В начале 2020 года в ходе четвертьфинала ATP Cup между спортсменами произошёл конфликт, после чего Диего заявил, что не будет больше здороваться и тренироваться с Даниилом, хотя ранее между ними были хорошие отношения и они проводили спарринги.

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