Медведев: у меня нет проблем со Шварцманом. Если у него есть, могу это понять

Россиянин Даниил Медведев рассказал об отношениях с Диего Шварцманом в преддверии четвертьфинального матча «Мастерса» в Париже (Франция).

«У меня нет таких проблем с Диего, какие могли бы быть с другими игроками. В то же время, если у него есть проблемы со мной, могу это понять и не стану спорить. Думаю, наши отношения становятся лучше и лучше», — приводит слова Медведева журналист Рави Убха на своей странице в "Твиттере".

В начале 2020 года в ходе четвертьфинала ATP Cup между спортсменами произошёл конфликт, после чего Диего заявил, что не будет больше здороваться и тренироваться с Даниилом, хотя ранее между ними были хорошие отношения и они проводили спарринги.

Матч Шварцмана с Медведевым состоится завтра, 6 ноября.