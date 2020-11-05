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Тарпищев: Медведев играет неплохо и может подойти к Итоговому турниру ATP в отличной форме

Тарпищев: Медведев играет неплохо и может подойти к Итоговому турниру ATP в отличной форме
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Даниила Медведева на «Мастерсе» в Париже (Франция).

«Медведев на этом турнире играет неплохо. Хотелось бы, конечно, чтобы ближе к корту действовал. В отличие от других наших, прежде всего Рублёва, ему надо больше играть, надо больше соревновательной практики. Два поражения на грунтовых турнирах, которые ранее были у Медведева, — это следствие растренированности нервной системы.

Когда проиграл два турнира — в Гамбурге и „Ролан Гаррос“, появился плохой психологический подтекст. Плюс наигрываться негде, ушла спортивная злость. Но это вопрос времени, и Даня может подойти уже к Итоговому турниру в отличной форме», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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