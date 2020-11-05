Рафаэль Надаль поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже (Франция). В третьем круге он со счётом 6:1, 7:6 (6:3) обыграл австралийского теннисиста Джордана Томпсона.
«Думаю, я провёл хороший первый сет. Было много хороших ударов и подач. Во втором сете он начал отлично подавать. Его уровень игры значительно повысился. Он сыграл отлично, отдаю ему должное. Я несколько раз ошибся на приёме, хотя мог и должен был сыграть лучше. Он мог взять лишь один гейм на моей подаче за весь матч, но это был сет-пойнт.
Хорошо справился в первом сете, но мог сыграть лучше во втором. Добраться до четвертьфинала мне было важнее всего. Я счастлив», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.
Надаль обыграл Томпсона и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
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