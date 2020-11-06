Вавринка прокомментировал победу над Рублёвым на турнире в Париже

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым на турнире в Париже (1:6, 4:6, 3:6).

«Я думаю, конечно, вначале он играл быстрее меня, играл лучше меня. Мне было сложно найти какое-либо решение, когда он так хорошо играл. Я всё ещё верил, что могу что-то изменить в своей игре и играть немного лучше. Я думаю, что для меня было важно по-настоящему сосредоточиться на подаче. Я начал лучше подавать, набирать больше очков, заставлял его защищаться. Тогда я понял, что у меня будет случай сломать его. Я очень доволен победой», — приводятся слова Вавринка на официальном сайте ATP.

В четвертьфинале турнира Вавринка встретится с представителем Германии Александром Зверевым.