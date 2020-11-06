Видеообзор поражения Рублёва в матче с Вавринкой на «Мастерсе» в Париже

Вашему вниманию предлагается видеообзор матча 3-го круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), в котором россиянин Андрей Рублёв проиграл Стэну Вавринке из Швейцарии — 6:1, 4:6, 3:6.



Встреча продлилась 1 час 42 минуты. За это время россиянин допустил 4 двойные ошибки, совершил 10 эйсов и реализовал 3 брейк-пойнта. Вавринка в свою очередь допустил 2 двойные ошибки, сделал 12 эйсов и также реализовал 3 брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира Вавринка встретится с представителем Германии Александром Зверевым.



«Мастерс» в Париже стартовал 2 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 3 732 680. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир категории АТР 1000.