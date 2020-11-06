Андрей Рублёв впервые в сезоне проиграл матч, в котором взял первый сет

Российский теннисист Андрей Рублёв, уступивший в 1/8 финала турнира в Париже (Франция) швейцарцу Стэну Вавринке из Швейцарии, впервые в сезоне не сумел выиграть матч, в котором взял первую партию — 6:1, 4:6, 3:6. Ранее он выиграл 34 матча, сценарий которых был именно таким.
В последний раз Рублёв проиграл матч, взяв первую партию, ровно год назад — на всё том же «Мастерсе» в Париже. Со счётом 6:4, 5:7, 4:6 он уступил французу Жо-Вильфриду Цонге.
В четвертьфинале турнира Вавринка встретится с представителем Германии Александром Зверевым.
«Мастерс» в Париже стартовал 2 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 3 732 680. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир категории АТР 1000.
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