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Медведев — о матче со Шварцманом: смотрел его предыдущий матч, будет сложно

Медведев — о матче со Шварцманом: смотрел его предыдущий матч, будет сложно
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча соревнований категории «Мастерс» в Париже (Франция), в котором его соперником станет Диего Шварцман из Аргентины.

«Я смотрел его предыдущий матч — Диего играл очень классно. За всю игру он допустил, наверное, штук пять невынужденных ошибок, постоянно возвращая мяч в корт. Ещё и подавал здорово. Будет сложно, ведь Шварцман на протяжении всего сезона выступает на высоком уровне», — цитирует Медведева официальный сайт АТР.

«Мастерс» в Париже стартовал 2 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 3 732 680. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир категории АТР 1000.

Медведев: у меня нет проблем со Шварцманом. Если у него есть, могу это понять
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