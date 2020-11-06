36-летний Вердаско прооперировал колено и вернётся в тур. В 2020 году у него 6 побед

Испанский теннисист Фернандо Вердаско был вынужден перенести операцию на колене. Невзирая на то что в середине ноября уроженцу Мадрида исполнится 37 лет, он не планирует завершать профессиональные выступления.
«После более чем года болей в колене я решил сделать небольшую операцию в Лос-Анджелесе — она поможет мне снова играть без страданий.
Всё прошло отлично. Теперь же мне нужно набраться терпения, прежде чем начать усердно тренироваться, чтобы вернуться таким же сильным, как и ранее», — написал 36-летний теннисист на своей странице в «Инстаграме».
В текущем сезоне Вердаско провёл 14 матчей, в которых одержал лишь 6 побед. Свой последний матч в 2020 году он провёл на соревнованиях в Нур-Султане (Казахстан), где смог добраться до второго круга. В рейтинге АТР Фернандо располагается на 62-й строчке.
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