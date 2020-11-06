Любичич: восстановление Федерера протекает в позитивном ключе

Тренер Роджера Федерера Иван Любичич рассказал о восстановлении швейцарца в преддверии начала следующего сезона в элитном теннисном туре.
«Роджер находится на этапе восстановления. Должен сказать, дела идут наилучшим образом. Он тренируется всё лучше и лучше, и мне очень любопытно взглянуть, как далеко мы сможем продвинуться в этом в ближайшие месяцы», — приводит слова Любичича TennisHead.
Федерер пропустил почти весь 2020 соревновательный год из-за травмы колена. Недавно он перенёс операцию, а позже стало известно, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.
39-летний швейцарец — шестикратный победитель Australian Open, восьмикратный — Уимблдонского турнира, также на его счету пять побед в Открытых чемпионатах США и одна — на «Ролан Гаррос».
- 6 ноября 2020
-
12:13
-
12:09
-
11:41
-
11:08
-
10:45
-
09:53
-
09:27
-
03:56
-
02:50
-
01:05
-
00:46
-
00:03
- 5 ноября 2020
-
23:51
-
23:23
-
21:58
-
20:06
-
19:35
-
18:54
-
18:24
-
17:57
-
17:35
-
16:26
-
16:04
-
14:15
-
13:40
-
12:13
-
11:11
-
10:10
-
09:18
-
09:04
-
06:14
-
03:26
-
02:14
-
00:06
- 4 ноября 2020
-
23:52