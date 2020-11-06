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Любичич: восстановление Федерера протекает в позитивном ключе

Любичич: восстановление Федерера протекает в позитивном ключе
Теннис / ATP 0

Тренер Роджера Федерера Иван Любичич рассказал о восстановлении швейцарца в преддверии начала следующего сезона в элитном теннисном туре.

«Роджер находится на этапе восстановления. Должен сказать, дела идут наилучшим образом. Он тренируется всё лучше и лучше, и мне очень любопытно взглянуть, как далеко мы сможем продвинуться в этом в ближайшие месяцы», — приводит слова Любичича TennisHead.

Федерер пропустил почти весь 2020 соревновательный год из-за травмы колена. Недавно он перенёс операцию, а позже стало известно, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.

39-летний швейцарец — шестикратный победитель Australian Open, восьмикратный — Уимблдонского турнира, также на его счету пять побед в Открытых чемпионатах США и одна — на «Ролан Гаррос».

Федерер рассказал о своём восстановлени
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