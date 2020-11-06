Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Саня Мирза: теннис нуждается в Надале и Федерере

Саня Мирза: теннис нуждается в Надале и Федерере
Теннис / ATP 0

Победительница шести турниров «Большого шлема» в парном разряде Саня Мирза выразила восхищение Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

«Уважение и восхищение, которое они проявляют друг к другу в противостояниях, вы можете увидеть также и вне корта. Они очень много привнесли в игру и не только, это лишь подтверждает то, что наш спорт нуждается в обоих», — приводит слова Мирзы Tennis World USA.

Саня Мирза выиграла шесть турниров «Большого шлема» (по три в парном и смешанном разрядах). Индийская теннисистка дважды побеждала на Итоговых турнирах WTA, а также 43 раза выигрывала турниры женского элитного тура в парном разряде.

Надаль занимает вторую строчку в обновлённом рейтинге АТР, Федерер — четвёртую. Испанец прошёл в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, тогда как 39-летний Федерер пропустил почти весь 2020 год из-за травмы колена.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020