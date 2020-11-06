Саня Мирза: теннис нуждается в Надале и Федерере

Победительница шести турниров «Большого шлема» в парном разряде Саня Мирза выразила восхищение Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.
«Уважение и восхищение, которое они проявляют друг к другу в противостояниях, вы можете увидеть также и вне корта. Они очень много привнесли в игру и не только, это лишь подтверждает то, что наш спорт нуждается в обоих», — приводит слова Мирзы Tennis World USA.
Саня Мирза выиграла шесть турниров «Большого шлема» (по три в парном и смешанном разрядах). Индийская теннисистка дважды побеждала на Итоговых турнирах WTA, а также 43 раза выигрывала турниры женского элитного тура в парном разряде.
Надаль занимает вторую строчку в обновлённом рейтинге АТР, Федерер — четвёртую. Испанец прошёл в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, тогда как 39-летний Федерер пропустил почти весь 2020 год из-за травмы колена.
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